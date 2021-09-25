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На Урале «сотрудники ПФР» обманули пенсионерку на 2 миллиона рублей

Майк Габриелян
33 минуты назад

В Екатеринбурге мошенники украли у 86-летней женщины 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД РФ по Екатеринбургу.

Пенсионерку обманули на 2 млн под видом сотрудников ПФР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полиции рассказали, что под видом сотрудницы ПФР пенсионерке позвонила аферистка. Она заявила, что проводится пенсионная реформа, нужно обменять деньги старого образца на новые. Мошенница выведала адрес и сумму накоплений - больше 2 миллионов рублей.

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После этого в квартиру пенсионерки на улице Крауля, 73 пришла женщина 30 - 40 лет. Она назвалась представителем Пенсионного фонда, и предложила переписать номера банкнот и обменять деньги. Старушка достала из тайника сумку с накоплениями и положила ее на тумбочку возле входной двери.

«Когда пенсионерка вытащила купюру номиналом 5 тысяч рублей, неизвестная попросила ручку, потерпевшая в этот момент отвлеклась, а гостья с деньгами поспешила скрыться», - рассказали в полиции

Потерпевшая рассказала о случившемся дочери, на место вызвали полицейских. Пенсионерка описала приметы воровки, начались поиски аферистки.

В МВД отметили, что подобные мошенничества участились: аферисты часто представляются работниками ЖКХ, пенсионной и социальной служб. Полицейские посоветовали не открывать дверь незнакомцам и не впускать их в квартиру.

Происшествия,Пенсионный фонд РФ,МВД,
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