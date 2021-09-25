В судоходной компании «Волжское пароходство», которой принадлежит российский сухогруз, столкнувшийся с турецким судном в проливе Босфор в Черном мире, рассказали о причинах ЧП. Об этом сообщает РИА «Новости».

Около 05.00 утра 25 сентября во время прохода через пролив сухогрузный теплоход «Русич-10» столкнулся с турецким теплоходом.

«По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются», - сообщили в пароходстве.

Известно, что «Русич-10» шел без груза из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку. Экипаж российского сухогруза составляет 11 человек, все граждане России. Пострадавших входе инцидента нет. Поступления воды внутрь корпуса российского судна не зафиксировано. Разлив топлива не наблюдается.

Ранее береговая охрана Турции распространила сообщение о том, что российский сухогруз «Русич 10» и турецкий теплоход Tahsin İmamoğlu столкнулись в проливе Босфор. На место происшествия были направлены три спасательных катера и 14 буксиров.