Мощные ливни разрушили дороги в Дагестане.Видео

В трёх горных районах Дагестана из-за проливных дождей закрыли часть трасс для движения автомобилей. Горная река вышла из берегов и образовала мощный грязевой поток. Вода вплотную подступила к жилым домам и промышленным территориям Цумадинского района. По информации Минтранса Дагестана, в аварийных работах задействовано более 15 единиц тяжёлой техники. В республике действует экстренное предупреждение о непогоде — ливнях с грозой и об усилении ветра до 20 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение.