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Похитители вернули Весниной медали Олимпиады вместе с запиской

Ювелина Бернст
47 минут назад

Похитившие медали олимпийской чемпионки Елены Весниной, вернули ей награды, сообщает Telegram-канал Baza.

Похитители вернули Весниной медали ОИ с запиской
Фото: EPAEPA

По его данным, грабители приложили к медалям записку с извинениями и коробку конфет. Все это они подбросили на КПП поселка, в котором проживает спортсменка.

При этом остальное похищенное грабители возвращать не стали.

11 сентября злоумышленники украли из дома Весниной в Подмосковье медали, украшения и другие драгоценности, когда спортсменка с мужем отлучилась на несколько часов. Медали лежали в спортивной сумке, а драгоценности и были в сейфе, который преступник взломал.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады 2020 года в Токио в миксте.

Происшествия,Елена Веснина,
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