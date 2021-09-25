Третий за день взрыв газа в жилом доме произошел в России

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

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Хлопок газа произошел на пятом этаже многоквартирного дома на улице Магнитогорской, 3/1, в квартире пожилого мужчины, рассказали в мэрии.

При взрыве вылетели окна, а также была повреждена перегородка между квартирами. Спасатели заверили, что угрозы обрушения дома нет.

В результате пострадал 80-летний мужчина, также были эвакуированы 23 человека, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

25 сентября в России произошло еще два взрыва газа. Первый прогремел в жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области. Там оказались повреждены три квартиры. В результате пострадал 52-летний мужчина, его госпитализировали с ожогами 40% тела.