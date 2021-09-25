Появились подробности взрыва газа под Екатеринбургом

Взрыв бытового газа в жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области не носит криминальный характер, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по региону Валерий Горелых порталу E1.ru.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. 52-летний хозяин квартиры, где произошел инцидент, якобы, поставил на плиту чайник и не может вспомнить, что было дальше. Его госпитализировали с ожогами 40% тела.
Горелых рассказал, что соседи охарактеризовали пострадавшего, как спокойного, нескандального человека.
Взрыв произошел на улице Юбилейная 25 сентября, разрушив стены и окна нескольких квартир. 11 человек, в том числе двое детей, самостоятельно эвакуировались до приезд спасателей. После проверки подъезда газ в доме перекрыли, жильцы вернулись в свои квартиры. Все обстоятельства сейчас устанавливают полиция и МЧС.