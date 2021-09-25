Двигатель и носовой обтекатель самолета на рейсе Варадеро — Москва авиакомпании Azur Air загорелся из-за залетевших внутрь орлов. Видео с места событий выложил Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как из крыла воздушного судна вырываются столпы пламени. Один из пассажиров нецензурно комментирует происходящее.
По информации источника, самолет начал резко тормозить, из-за чего колесо на левой стойке лопнуло. Никто из пассажиров не пострадал. Попавшая внутрь крыла птица сгорела.
Ранее пассажирка рейса Москва — Анталья устроила скандал на борту самолета и попала на видео. Женщина отказалась надевать маску, нахамила бортпроводникам и вступила в драку. Россиянку вывели из самолета в сопровождении полиции.