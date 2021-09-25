Задержаны участники нападения на Дагестан в 1999 г.

Следователи задержали еще двух членов банды Басаева , принимавших участие в нападении на населенные пункты Республики Дагестан в 1999 году. Об этом в субботу сообщается на сайте СК РФ.

"Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности , МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края - Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Ш. Басаев и Э. Хаттаб . В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ ("Бандитизм", "Вооруженный мятеж", "Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов")", - сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что в середине июля 1999 года задержанные добровольно вступили в состав банды и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. "С 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 000 человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации", - сообщили в СК. В результате массированного прицельного обстрела, совершенного участниками банды на территории Ботлихского района, погибли 33 человека, еще 34 получили травмы различной степени тяжести.