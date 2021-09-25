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На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского

Елена Прошина
1 час назад

Стали известны подробности покушения на советника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел страны Евгения Енина.

На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского
Фото: ReutersReuters

По его словам, покушение совершил профессионал и действовал он не один. Правоохранительные органы располагают портретом стрелявшего. Также стали известны другие зацепки, установленные во время следственных действий.

Енин отметил, что преступники сидели в засаде, когда выпустили по автомобилю на протяжении четырех секунд около 20 пуль, 15 из них попали в транспортное средство, две — в водителя. Так как машина не была бронирована, то пули прошли через двери.

Целью стрелявших была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя. Другие подробности преступления правоохранительные органы сообщить не могут, чтобы преступник не воспользовался этой информацией.

Как сообщалось ранее, кортеж Владимира Зеленского усилен. Теперь президент ездит с сиренами и мигалками на большой скорости. Также увеличилось количество автомобилей в кортеже.

Кроме того, личный состав национальной полиции будет переведен на усиленный режим работы. Такая мера будет действовать в период с 25 сентября по 8 октября.

Происшествия,Сергей Шефир,Евгений Енин,Владимир Зеленский,МВД,Интерфакс,
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