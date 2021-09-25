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В жилом доме под Екатеринбургом взорвался бытовой газ

Говорит Москваиещё 1
1 час назад

В жилом доме под Екатеринбургом взорвался бытовой газ. Один человек пострадал, его доставили в больницу с 40% ожогов тела.

В жилом доме под Екатеринбургом взорвался бытовой газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошёл в квартире пятиэтажки в Верхней Пышме. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорания за взрывом не последовало. Повреждены три межквартирные и межкомнатная перегородки, несущие конструкции здания целы.

Жильцы после случившегося вернулись в свои квартиры. Причину ЧП устанавливают правоохранительные органы, передаёт ТАСС.

Происшествия,МЧС,МВД,ИТАР-ТАСС,
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