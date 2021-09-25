В жилом доме под Екатеринбургом взорвался бытовой газ. Один человек пострадал, его доставили в больницу с 40% ожогов тела.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошёл в квартире пятиэтажки в Верхней Пышме. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорания за взрывом не последовало. Повреждены три межквартирные и межкомнатная перегородки, несущие конструкции здания целы.