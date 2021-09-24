Под Волгоградом чиновник погиб в уличной драке

По предварительным данным, смерть Кулакова наступила в результате травмы грудной клетки, а также ушиба сердца. Уточняется, что подозреваемый в убийстве сам вызвал бригаду скорой помощи на место происшествия. В настоящий момент он задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.