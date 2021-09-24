"Экспертиза покажет": эксперт об амнезии пермского стрелка

Временная потеря памяти пермским стрелком может быть связана с серьезными проблемами в работе головного мозга, однако для того, чтобы их установить, требуется серьезная медицинская экспертиза. Об этом "Рамблеру" рассказал руководитель реабилитационного центра "Доверие", врач-невролог Александр Комаров.

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"В острой форме это могут быть серьезные травмы или отравления, в том числе запрещенными препаратами. Второе состояние, при котором мозг может впадать в такое состояние - это транзиторная глобальная амнезия, которая сопровождается нарушением кровоснабжения в глубоких отделах мозга, в первую очередь, в гиппокампе. Третий момент - это эписиндром, когда человек совершает автоматизмы, то есть целенаправленные, похожие на произвольные действия, но не запоминает их"

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Комаров отметил, что некоторые формы описанных им расстройств могут слабо проявляться в обычной жизни, и для их диагностики требуются серьезные медицинские обследования, анализирующие всю доступную информацию о поведении пациента, в первую очередь то, что было с ним до инцидента.

"Эти эпизоды возникают эпизодически, и в обычной жизни они не всегда могут проявляться. Специфика этого эпизода потери памяти, о котором мы говорим, должна исследоваться специальной комиссией. И тогда мы поймем, умышленные это действия или нет"

В то же время эксперт отметил, что при эписиндроме больной обычно способен только на рутинные действия, такие как поход в магазин или поездка на работу, так что этот диагноз вряд ли применим к произошедшему в Перми. Также одним из симптомов, указывающих на возможное обострение психического расстройства может быть нарушение моторики, обычно сопровождающее острые формы таких заболеваний.

"Автоматизмы или транзиторная глобальная амнезия характеризуются сопровождаются ограниченной, ущербной моторикой. То есть больной тут может, условно говоря, пойти домой, дойти до спортивной секции, сходить на работу, в банк. Поход с ружьем к месту учебы это не рутинное действие, поэтому тут много вопросов"

Тимур Бекмансуров, устроивший 20 сентября вооруженное нападение на Пермский государственный университет, пришел в себя. Стрелок заявляет, что ничего не помнит об обстоятельствах произошедшего.

В ходе атаки на ПГУ погибли 6 человек, еще 47 пострадали. Бекмансуров был остановлен действиями сотрудника ДПС, ранившего его в ходе перестрелки.