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Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заподозрен в хищении 57 млн рублей

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Представитель следствия в ходе заседания об избрании меры пресечения бывшему вице-премьеру Крыма заявил, что Евгений Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заподозрен в хищении 57 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23 сентября глава Крыма Сергей Аксенов своим указом освободил Кабанова от должности вице-премьера республики по собственному желанию. После этого на рабочем месте бывшего замглавы правительства прошли обыски и выемка документов, сам он был задержан. Обыски также проводились в кабинете бывшего министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, который ушел в отставку 22 сентября.

«Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлев, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 млн 558 тыс. рублей», - заявил сегодня представитель следствия.

В свою очередь адвокат Кабанова отметил, что не предоставлены госконтракт, платежные поручения или иные документы, которые подтверждают эту версию, и призвал суд назначить своему подзащитному домашний арест. Адвокат также подчеркнул, что Евгений Кабанов готов сотрудничать со следствием.

Сам бывший вице-премьер Крыма заявил, что не причастен к хищению, пишет РИА Новости. https://t.me/rian_ru/121708

«Возможно, я пропустил где-то вопрос ценообразования, но к хищению точно не причастен», - заверил он.

Происшествия,Евгений Кабанов,Сергей Аксенов,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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