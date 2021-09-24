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Охранник школы напал на ученицу в Тюмени

News.ruиещё 1
45 минут назад

Пожилой мужчина в форме охранника напал на учеников возле школы 92 в Тюмени. Он попытался душить молодого человека, а потом схватил за горло девушку и повалил её на землю. Следственный комитет начал проверку после появления видео с произошедшим, сообщается на сайте ведомства.

Охранник школы попытался задушить ученицу в Тюмени
Фото: sledcom.rusledcom.ru

Когда охранник напал на школьницу, ей на помощь пришли её друзья, которые оттащили мужчину. Причиной произошедшего могло стать курение в неположенных местах и якобы агрессия подростков в переменах.

Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия, — сообщили в СК.

Ранее стало известно, что сотрудник охраны ударил девочку в лицо на фудкорте ТРК «Космос» в Челябинске. Случившееся засняли на видео свидетели. Мужчина после разговора с сидящей за столом девочкой с размаха ударил её по лицу. Она схватилась рукой за нос, а нападавшего отвёл в сторону другой сотрудник ТРК.

Происшествия,СКР,
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