Охранник школы попытался задушить ученицу в Тюмени

Пожилой мужчина в форме охранника напал на учеников возле школы 92 в Тюмени. Он попытался душить молодого человека, а потом схватил за горло девушку и повалил её на землю. Следственный комитет начал проверку после появления видео с произошедшим, сообщается на сайте ведомства.

Фото: sledcom.ru sledcom.ru

Когда охранник напал на школьницу, ей на помощь пришли её друзья, которые оттащили мужчину. Причиной произошедшего могло стать курение в неположенных местах и якобы агрессия подростков в переменах.

Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия, — сообщили в СК.