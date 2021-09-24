Лавины, непогода, дерево: случаи гибели туристов в России

На Эльбрусе завершена операция по спасению группы туристов, застрявшей из-за непогоды. Из 19 участников похода пятеро погибли, 11 потребовалась госпитализация. В отношении организаторов восхождения возбуждено уголовное дело. О случаях гибели туристов из-за неверных действий организаторов читайте в подборке «Рамблера».

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Лавина в Хибинах

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22 марта 2021 года в Хибинах под лавину попала группа из 16 человек, в том числе 13 детей. Трое несовершеннолетних оказались под снегом. Двоих откопали быстро, девочку 2008 года рождения долго не могли найти. Реанимировать ее не удалось.

Группой руководил педагог Сергей Смирнов, не имеющий опыта походов. По сообщению Следственного комитета, согласованный маршрут предполагал, что поход будет проходить по равнине, без подъема в предгорье и горы, поэтому средств защиты от лавин у детей не было. Руководитель решил сократить путь через горы и организовал спуск по заснеженной лощине, игнорируя предупреждения сопровождающих об опасности. Установлено, что группа из шести детей, в которой была и погибшая девочка, во время спуска осталась без присмотра, так как их сопровождающий ушел вперед искать место под лагерь.

Обвиняемый в это время был на вершине с другими школьниками. Сам Смирнов обвинения не признавал и заявлял, что делал все по правилам. Еще двое сопровождавших группу, Татьяна Савченко и Юрий Голованов, проходят по делу свидетелями, они дали подписку о неразглашении информации.

Расследование дела еще не завершено. Смирнова сначала арестовали, затем заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Пропавшая туристка на Эльбрусе

20 октября 2020 года на Эльбрусе пропала альпинистка Екатерина Климовская. Ее тело не найдено до сих пор.

Группа, в составе которой она шла, из-за снегопада и сильного ветра решила вернуться в лагерь. Один из гидов и двое туристов (Климовская и еще один участник похода) отстали и были вынуждены заночевать на горе. На следующий день отбившиеся от группы продолжили путь. Екатерина шла сама, ее товарищ отморозил ноги. Гиду пришлось нести его, поэтому пропажу туристки, которая следовала за ним, он заметил не сразу. При этом инструктор отклонился от маршрута и провел подопечных мимо участка со страховочными веревками.

Расследование установило, что компания «Клуб приключений», организовавшая поход, допустила грубые ошибки при организации. Проводники были не профессионалами, а любителями, кроме того, их было всего двое на группу из 17 туристов, а по правилам при маршруте категории сложности «2А» должно было быть не менее девяти. Дело в отношении руководителя фирмы и гидов передано в суд, обвиняемым грозит до шести лет тюрьмы.

Гибель на сплаве

9 мая 2019 года во время сплава по реке Вижай (Пермский край) на катамаранах погибла жительница Перми Татьяна Криулина. Как рассказала журналистам одна из участниц этого похода, руководителем был инструктор Владимир Карсуков, который набирал туристов через объявления в соцсетях. На старте он, по ее словам, был «не то, что пьян, но с сильного похмелья».

В группе было четыре катамарана, Карсуков был в первом, погибшая — во втором. Катамаран с туристами врезался в дерево и перевернулся, Татьяна и еще две женщины оказались в воде. Другие смогли зацепиться за ветви, а ее унесло.

По словам свидетелей, в лодке она сидела в спасжилете, но в воде оказалась без него. Почему это произошло — они не знали: либо он за что-то зацепился и топил ее, и она сама его скинула, либо был плохо застегнут и слетел.