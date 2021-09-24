Гибель альпинистов на Эльбрусе: что известно к этому часу

Совершавшая восхождение на Эльбрус группа альпинистов запросила помощь из-за ухудшения погодных условий. При попытке спуститься пять человек погибли. Что известно об обстоятельствах и причинах трагедии – в материале «Рамблера».

Вечером 23 сентября спасатели получили сообщение о том, что группа альпинистов, находящаяся на высоте 5400 метров на горе Эльбрус, просит о помощи. Изначально была информация, что в группе 23 человека, альпинисты зарегистрировали свой маршрут.

Спасатели начали операцию на высоте 5000 метров, при этом работы осложняли порывы ветра 40-70 метров в секунду при температуре воздуха -20 градусов, пурга и видимость не более метра.

Пятеро погибших

В результате удалось спасти 14 человек, они были эвакуированы на поляну Азау. Пять человек погибли.

«Всего к работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники», - отметили в МЧС.

Начальник главного управления ведомства по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин рассказал ТАСС, что все спасенные были переданы врачам медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи.

«Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Три человека от госпитализации отказались», - заявил он.

После обнаружения троих погибших спасатели надеялись найти еще двоих живыми, однако «к моменту их прибытия они признаков жизни не подавали, на станции «Гара-Баши» на высоте 3 900 м врачи медицины катастроф констатировали смерть».

У большинства альпинистов были зафиксированы сильные обморожения и травмы. Восемь человек находятся в средне-тяжелом состоянии.

Как погибли альпинисты

Туристическая компания, организовавшая восхождение на Эльбрус, рассказала, что альпинисты были разделены на две группы, их сопровождали два гида и двое помощников. Сообщение о произошедшем опубликовано в Instagram-аккаунте компании.

«На вершину вышло 16 участников и четыре профессионала: Илья Чуйков — лидер, Антон Никифоров — лидер, Таулан Кипкеев и Игорь Даньков — помощники. На плато вершины группа поднялась примерно к 10.00. Одной из участниц стало плохо, приняли решение ее спустить на Седловину», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что девушку на базу стал спускать Игорь Даньков, а остальная группа пошла дальше. Однако через 10-15 минут после начала спуска резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх и «разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра».

В итоге через час участница группы умерла на руках у помощника инструктора. Другие участники восхождения после резкого ухудшения погоды были разделены на две группы «быстрых» и «медленных», «чтобы избежать массового замерзания», и начали спуск. Во время спуска один из альпинистов сломал ногу, двое участников похода умерли от обморожения на тропе, еще двое «были транспортированы до станции, где скончались не приходя в сознание», сообщил организатор.

Возможные причины трагедии

Причиной несчастного случая, который привел к гибели пяти человек на Эльбрусе, стали халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения. Об этом «Российской газете» заявил один из проводников, занимающихся восхождениями.

По его словам, в тот день его группа также совершала восхождение и обогнала на спуске альпинистов, которые позже попали в снежный буран.

«Они сильно задерживались. Насколько мне известно, у руководителя группы нет альпинистского опыта. К тому же два гида на группу в 23 человека - это очень мало. Их должно было быть как минимум четверо», - подчеркнул он.

Версия о халатности гида

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России рассказали ТАСС, что один из гидов ушел от группы, бросив людей, и спасатели встретили его внизу.

В туркомпании сообщения о том, что гид бросил группу, опровергают. По их данным, Игорь Даньков ждал участников восхождения в лагере, а потом принял решение спускаться, чтобы связаться с МЧС.