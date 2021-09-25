На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин раскрыл подробности покушения на советника президента страны Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий», — заявил Енин в эфире телеканала «Украина».

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По его словам, покушение совершил профессионал и действовал он не один. Преступники сидели в засаде и на протяжении четырех секунд по автомобилю было выпущено около 20 пуль, 15 из них попали в машину, две — в водителя. Пули легко прошли через двери, поскольку автомобиль не был бронированным.

«Нам уже не приходится никому доказывать, что это была инсценировка. Ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя для совершения задуманного преступления», — подчеркнул Енин.

Он добавил, что сейчас правоохранители не могут поделиться дополнительными сведениями, чтобы преступник не воспользовался этой информацией.

Ранее сообщалось, что кортеж Владимира Зеленского усилили после инцидента. Теперь теперь кортеж украинского лидера ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости. Кроме того, увеличено количество машин. Также глава Нацполиции Игорь Клименко поручил с субботы, 25 сентября, перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными. Президент республики Владимир Зеленский сообщил, что не знает, кто может стоять за атакой.

Позже стало известно, что стрелок, атаковавший советника, использовал для стрельбы патроны, которые изготовил кустарно. По версии следствия, он заменил порох в оригинальных боеприпасах калибром 7,62х39 венгерского производства.