Пермского стрелка положили в VIP-палату

Устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова положили в одиночную VIP-палату. По данным Baza, так оперативникам удобнее следить за ним.

Фото: телеграм-канал «Mash» телеграм-канал «Mash»

В правоохранительные органы поступила информация, что в палату к Бекмансурову может прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших. Это сообщение официально не подтверждено, однако силовики все равно решили усилить охрану стрелка. Уточняется, что на этаж, где лежит пациент, никого из посторонних не пропускают.

Также Baza пишет, что состояние Бекмансурова остается тяжелым. Не исключено, что ему придется делать искусственную почку.

Ранее 24 сентября глава регионального Минздрава Анастасия Крутень сообщила, что состояние Бекмансурова улучшилось, он пришел в сознание. До этого ему ампутировали ногу.