В московской квартире обнаружили тела двух курсантов

Тела Степана и Аиды нашел отец курсантки. Мать девушки заволновалась, что та не берет трубку, и попросила супруга приехать к дочери. Мужчина обнаружил трупы в ванной, в квартире также нашли тело мертвого котенка. По словам соседей, десять лет назад в этой же квартире произошел аналогичный инцидент. Тогда тоже от отравления жилец умер, его сожительница осталась инвалидом, а обстоятельства остались невыясненными.