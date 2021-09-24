В московской квартире обнаружили тела двух курсантов

В квартире на западе Москвы обнаружили тела двух курсантов полицейской академии. По информации Telegram-канала Mash, 19-летние Степан и Аида отравились неизвестным веществом.
Точную причину отравления молодых людей устанавливает экспертиза. На месте работают следователи. На предоставленных источником кадрах видно, что к дому подъехали автомобили газовой службы. Здание оцепили, посторонним запрещено заходить внутрь.
Тела Степана и Аиды нашел отец курсантки. Мать девушки заволновалась, что та не берет трубку, и попросила супруга приехать к дочери. Мужчина обнаружил трупы в ванной, в квартире также нашли тело мертвого котенка. По словам соседей, десять лет назад в этой же квартире произошел аналогичный инцидент. Тогда тоже от отравления жилец умер, его сожительница осталась инвалидом, а обстоятельства остались невыясненными.
Ранее у магазина на Псковской улице в Москве обнаружили тела двух мужчин и женщину без сознания. По предварительным данным, компания отравилась суррогатами алкоголя.
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