В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ФСБ задержала выполнявшего задание Украины гражданина Узбекистана

ФСБ задержала на границе России гражданина Узбекистана, который действовал в спецмероприятии по заданию украинских силовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ задержала выполнявшего задание Украины узбека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения», — рассказали в ЦОС.

После задержания, по словам сотрудников ведомства, выяснилось, что мужчина с 2019 года на конфиденциальной основе сотрудничает с правоохранительными органами Украины.

Уточняется, что задержанный под видом человека, который якобы хочет незаконно попасть на территорию России, познакомился с представителями криминальным кругов. Те согласились провести его через границу за 27 тысяч гривен (74 тысячи рублей). Целью этого мероприятия было создать условия, в которых его пособников поймают, пояснили в ФСБ.

Однако что-то пошло не так, утверждает задержанный: его пособников не задержали, а ему пришлось пересекать границу, чтобы поддержать легенду.

ФСБ,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители