ФСБ задержала выполнявшего задание Украины узбека

ФСБ задержала на границе России гражданина Узбекистана, который действовал в спецмероприятии по заданию украинских силовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения», — рассказали в ЦОС.

После задержания, по словам сотрудников ведомства, выяснилось, что мужчина с 2019 года на конфиденциальной основе сотрудничает с правоохранительными органами Украины.

Уточняется, что задержанный под видом человека, который якобы хочет незаконно попасть на территорию России, познакомился с представителями криминальным кругов. Те согласились провести его через границу за 27 тысяч гривен (74 тысячи рублей). Целью этого мероприятия было создать условия, в которых его пособников поймают, пояснили в ФСБ.