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При крушении вертолета Ка-27 на Камчатке никто не выжил

ТАССиещё 1
30 минут назад

Экипаж вертолета Ка-27, разбившегося в четверг на Камчатке, по предварительной информации, не выжил. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

При крушении вертолета Ка-27 на Камчатке никто не выжил
Фото: ТАССТАСС

"По предварительной информации, после осмотра места крушения с воздуха, выживших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС, что вертолет Ка-27, принадлежащий ФСБ России, в ночь на пятницу произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае. На борту, предположительно, находилось трое человек. Обломки вертолета обнаружены на высоте около 950 м.

Гора Острая находится примерно в 5 км от поселка Сосновка Елизовского муниципального района Камчатки, ее высота составляет 1 233 м над уровнем моря.

Происшествия,ФСБ,ИТАР-ТАСС,
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