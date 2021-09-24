Отсидевший за разбой мужчина ограбил прохожую в день освобождения. Видео

В Ельце отсидевший за разбой мужчина в день освобождения ограбил прохожую. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, запись появилась в новостных Telegram-каналах.

Как уточняется, ожидавший автобус в Липецк недавний заключенный прогуливался по городу и заметил 20-летню девушку, из кармана кофты у которой торчал мобильный телефон. Он подбежал к ней, выхватил гаджет и скрылся.