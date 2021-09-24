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По году за каждый миллион: бывшего замглавы ПФР осудили за взятку

Анна Безрукова
57 минут назад

Экс-замглавы ПФР проведет в тюрьме четыре года за взятку в 4,5 млн рублей

По году за каждый миллион: бывшего замглавы ПФР осудили за взятку
Фото: ТАССТАСС

Московский суд вынес решение о четырех годах колонии строгого режима для бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова за получение взятки на 4,5 млн рублей. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме, сообщил ТАСС источник в МВД.

«Иванов решением московского суда признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а еще один фигурант дела — руководитель департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обоим было назначено без штрафа по четыре года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, куда они уже этапированы», — уточнил источник информагентства.

Известно, что Копейкин и Иванов признали свою вину и подписали с Генпрокуратурой соглашение по поводу сотрудничества. В ходе следствия фигурантов дела перевели под домашний арест и заключили под стражу в зале суда после оглашения приговора. В связи с тем, что в процессе прений сторон в суде прокурор попросил для Иванова семь лет тюрьмы и 140 млн рублей штрафа, вынесенное решение уже обжаловано гособвинением в апелляционной инстанции Мосгорсуда вследствие мягкости приговора. Из подсудимых обжаловать приговор удалось только Копейкину.

Напомним, Иванова и Копейкина арестовали в июле 2019 года. Им предъявили обвинение в покровительстве неустановленных лиц за большие деньги. Они каждый месяц перечисляли по 200 тысяч рублей Копейкину на банковский счет, а тот, в свою очередь, делился с Ивановым.

Происшествия,Алексей Копейкин,Алексей Иванов,ФСИН,Мосгорсуд,Пенсионный фонд РФ,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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