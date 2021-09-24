Выживший альпинист рассказал о гибели товарищей на Эльбрусе

Выживший член группы альпинистов, предпринявшей неудачную попытку восхождения на гору Эльбрус, рассказал причины и подробности гибели пяти товарищей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Альпинист по имени Дмитрий рассказал, что группа заблудилась, ее члены «сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли», один из туристов сломал ногу. Несмотря на поданный сразу же сигнал бедствия, спасатели смогли добраться до места происшествия только тогда, когда туристы самостоятельно спускались с вершины, передает портал E1.ru.

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Между тем турфирма Еlbrus.guide, организовавшая восхождение на Эльбрус, опровергла утверждения о том, что гид группы бросил альпинистов на горе: «Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря», передает РИА «Новости».

По данным компании, в восхождении участвовали 20 человек, из которых четверо профессиональных альпинистов: два руководителя группы и два их помощника. Когда туристке стало плохо, Даньков стал спускать ее вниз, а остальная группа пошла дальше.

Отмечается, что гид до 15 часов ждал группу и пытался связаться с МЧС, а затем принял решение спускаться самостоятельно.

«Игорь был первым, кто сообщил координатору о трагедии», – утверждает компания.

Там также сообщили, что во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека.

«Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание», – уточняет турфирма, добавив, что гиды и часть участников восхождения находятся в больнице, другие отказалась от медицинской помощи.

Источник в экстренных службах сообщил, что «в течение дня пятницы спасатели приступят к спуску с Эльбруса тел трех погибших альпинистов», передает ТАСС.

Ранее организатор тура на Эльбрус раскрыл обстоятельства гибели альпинистов.