Турист из группы, попавшей в бурю на Эльбрусе, записал видео о своем спасении. Запись размещена в Telegram-канале Mash. Мужчина рассказал, что спустился вместе с гидом Антоном и супругой гида Ильи.
«Мы на этом ратраке поедем в наши приюты. Нас трое, в новостях писали, что вернулись трое. Я, мой гид Антон и жена гида Ильи. Втроем спустились», – сообщил он.
Накануне группа альпинистов из 19 человек совершала восхождение на Эльбрус и попала в снежную бурю на высоте 5400 метров.
Путешественники подали сигнал о помощи, после чего на место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Пять человек погибли, еще 14 удалось спасти.