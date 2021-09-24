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Альпинист записал видео о своем спасении на Эльбрусе

Александр Кузьмин
20 минут назад

Турист из группы, попавшей в бурю на Эльбрусе, записал видео о своем спасении. Запись размещена в Telegram-канале Mash. Мужчина рассказал, что спустился вместе с гидом Антоном и супругой гида Ильи.

«Мы на этом ратраке поедем в наши приюты. Нас трое, в новостях писали, что вернулись трое. Я, мой гид Антон и жена гида Ильи. Втроем спустились», – сообщил он.

Накануне группа альпинистов из 19 человек совершала восхождение на Эльбрус и попала в снежную бурю на высоте 5400 метров.

Гид объяснил, почему оставил туристов на Эльбрусе

Путешественники подали сигнал о помощи, после чего на место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Пять человек погибли, еще 14 удалось спасти.

Происшествия,Видео,МЧС,
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