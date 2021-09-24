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Актриса получила 10 суток за пародию на генерала МВД

Алиса Селезнёва
15 минут назад

Уссурийский суд арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, которая сыграла в пародийных роликах «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф». Об этом пишет Vl.ru.

Актриса получила 10 суток за пародию на генерала МВД
Фото: YoutubeYoutube

По данным источников издания, актриса из популярного интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина была задержана из-за съемок в полицейской форме для приморского YouTube-канала BARAKuda.

Суд установил, что 22 сентября Лариса Кривоносова снималась в видеоролике в форме со знаками различия и символикой госструктуры, и назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста и штрафа в 1000 рублей.

В ходе заседания суда Кривоносова признала вину и раскаялась, отмечает Newsbox24.tv.

«Кому-то, наверное, не понравился мой карьерный рост. Звезды растут не по дням, а по секундам», - заявила она журналистам.

В юмористическом ролике на форме Кривоносовой постоянно менялись погоны — от подполковника до генерал-лейтенанта, отмечает издание.

При этом источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что десять суток ареста актрисе назначили в связи с тем, что имея семь судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, угрозы убийством, она систематически нарушала запрет покидать постоянное место жительства после 22.00 и на слушания в мировой суд не являлась.

Ранее актер Алексей Панин, пытаясь встретиться со своей восьмилетней дочерью, погнался за полицейской машиной, на которой в отдел уехала его бывшая жена с ребенком, потом перегородил въезд в задние полиции. За сопротивление полицейским Панина арестовали на 10 суток. За оскорбление сотрудника полиции суд оштрафовал актера на 30 тыс. рублей, но затем освободил от этого штрафа по амнистии к 70-летию Победы.

Происшествия,Алексей Панин,МВД,Lenta.ru,
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