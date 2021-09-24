Бывшего замглавы ПФР Иванова осудили за взятку

Суд назначил наказание бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Тот обвинялся в получении взятки в несколько миллионов рублей и был признан виновным. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Иванова задержали летом 2019 года по делу о получении взятки - по данным следствия, речь шла о сумме в 4,5 миллиона рублей. По делу проходил также глава департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджемнт" Алексей Копейкин, его обвиняли в пособничестве во взяточничестве. ПО версии следствия некие неустановленные лица переводили деньги на банковский счет Копейкина, а тот пересылал их Иванову. Оба фигуранта признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием.
В рамках обеспечительных мер суд арестовал три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок, а также банковские счета Иванова и его родственников. С занимаемой должности он был уволен. Обвинение запрашивало для Иванова семь лет лишения свободы и 140 миллионов рублей штрафа. Суд, однако, дал ему 4 года колонии без штрафа. Такое же наказание назначено и Копейкину. Из-за мягкости приговора решение суда уже было обжаловано.