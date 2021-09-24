Бывшего замглавы ПФР Иванова осудили за взятку

Суд назначил наказание бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Тот обвинялся в получении взятки в несколько миллионов рублей и был признан виновным. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

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Иванова задержали летом 2019 года по делу о получении взятки - по данным следствия, речь шла о сумме в 4,5 миллиона рублей. По делу проходил также глава департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджемнт" Алексей Копейкин, его обвиняли в пособничестве во взяточничестве. ПО версии следствия некие неустановленные лица переводили деньги на банковский счет Копейкина, а тот пересылал их Иванову. Оба фигуранта признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием.