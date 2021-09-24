В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Бывшего замглавы ПФР Иванова осудили за взятку

Суть событийиещё 2
18 минут назад

Суд назначил наказание бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Тот обвинялся в получении взятки в несколько миллионов рублей и был признан виновным. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Бывшего замглавы ПФР Иванова осудили за взятку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иванова задержали летом 2019 года по делу о получении взятки - по данным следствия, речь шла о сумме в 4,5 миллиона рублей. По делу проходил также глава департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджемнт" Алексей Копейкин, его обвиняли в пособничестве во взяточничестве. ПО версии следствия некие неустановленные лица переводили деньги на банковский счет Копейкина, а тот пересылал их Иванову. Оба фигуранта признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием.

В рамках обеспечительных мер суд арестовал три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок, а также банковские счета Иванова и его родственников. С занимаемой должности он был уволен. Обвинение запрашивало для Иванова семь лет лишения свободы и 140 миллионов рублей штрафа. Суд, однако, дал ему 4 года колонии без штрафа. Такое же наказание назначено и Копейкину. Из-за мягкости приговора решение суда уже было обжаловано.

Происшествия,Алексей Копейкин,Алексей Иванов,Пенсионный фонд РФ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители