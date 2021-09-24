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СК обнаружил последователей пермского стрелка

Алиса Селезнёва
24 сентября 2021

Следственный комитет России проводит проверку информации из соцсетей о подготовке нападений на учебные заведения в Ростове-на-Дону и Вологодской области. Об этом заявил ТАСС председатель СКР Александр Бастрыкин.

СК обнаружил последователей пермского стрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Резонанс, возникший после случая в Перми, сподвиг и других несовершеннолетних к желанию повторить подобные действия. На днях следственными органами были инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области», - пояснил он.

По словам Бастрыкина, у совершающих стрельбу в учебных заведениях антигероев быстро появляются единомышленники, которые их защищают, собирают деньги и оправдывают в соцсетях.

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«Такие ложные оценки молодежью происходящего тоже опасны, и с этим надо работать», - отметил он.

20 сентября 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, еще 42 пострадали. У 19 из них огнестрельные ранения.

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа: стрелок был ранен при задержании, его состояние оценивается как тяжелое. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Александр Бастрыкин,ГИБДД,СКР,ИТАР-ТАСС,
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