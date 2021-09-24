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Дом скончавшегося главы пермского управления СКР сняли на видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

В доме, где погиб Сергей Сарапульцев, глава пермского управления Следственного комитета России работаю оперативники. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как в коттедже выполняют следственные мероприятия силовики. Территория коттеджного поселка, где находится дом погибшего оцеплена. У входа дежурит автомобиль полиции и вооруженные сотрудники.

Ранее стало известно, что Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем коттедже. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Рядом с телом найдено оружие.

Происшествия,Видео,Сергей Сарапульцев,СКР,
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