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Мужчина избил врача за осмотр жены-мусульманки в Нижневартовске.Видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад

Мужчина избил врача-дерматолога после осмотра его жены-мусульманки. По словам врача он провел стандартный прием. Видео конфликта в кабинете медика появилось в telegram-канале «RT на русском».

По рассказам пострадавшего на прием пришла женщина в хиджабе. Для осмотра врач попросил пациентку показать руки, ноги и живот. Девушка возмущалась, говорила, что ей не положено так делать.

«Через полчаса в кабинет ворвался ее муж с фразой "значит, на женские животики любишь смотреть?", больше ничего не говорил, а начал меня избивать» - рассказал дерматолог.

После инцидента с врачом никто не пытался связаться. Полиция зафиксировала травмы - сотрясение мозга и ссадины. Сейчас правоохранители ведут проверку, по ее результатам будет ясно, что грозит нападавшему.

Происшествия,Видео,RT на русском,
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