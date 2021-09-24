Мужчина избил врача за осмотр жены-мусульманки в Нижневартовске.Видео

Мужчина избил врача-дерматолога после осмотра его жены-мусульманки. По словам врача он провел стандартный прием. Видео конфликта в кабинете медика появилось в telegram-канале «RT на русском».

По рассказам пострадавшего на прием пришла женщина в хиджабе. Для осмотра врач попросил пациентку показать руки, ноги и живот. Девушка возмущалась, говорила, что ей не положено так делать.

«Через полчаса в кабинет ворвался ее муж с фразой "значит, на женские животики любишь смотреть?", больше ничего не говорил, а начал меня избивать» - рассказал дерматолог.