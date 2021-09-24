На Украине раскрыты подробности нападения на помощника президента

Совершившие покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины, собирались убить его и всех, кто был в его машине. Об этом заявил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины. Его слова передает РИА Новости.

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По словам Геращенко, киллер выбрал единственное место от жилья Сергея Шефира, где его машина немного тормозит на трассе. Неподалеку расположился лес, где киллер мог спрятаться. Первого помощника президента Украины и всех, кто находился в его машине, хотели убить, заключил Геращенко.

Он добавил, что киллер не случайно начал стрелять именно в человека за рулем. Водитель должен был потерять управление, чтобы машина съехала в кювет или ударилась в дерево. Тогда бы киллер смог легко устранить все нужные ему цели.

22 сентября на Сергея Шефира было совершено покушение. Неизвестные обстреляли его автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что им уже известно, какими пулями проводился обстрел. Евгений Енин, заместитель главы МВД Украины, заявил, что США выразили готовность помочь в раскрытии этого дела о покушении.