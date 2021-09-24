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Обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27 обнаружили

Елена Прошина
21 минуту назад

Обломки вертолета Ка-27, который совершил жесткую посадку, были обнаружены на северном склоне горы Острая в Камчатском крае. Об этом сообщают «Известия».

Обломки вертолета Ка-27 обнаружили на Камчатке
Фото: РамблерРамблер

По данным издания, место катастрофы исследуют сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Пропавший борт принадлежал им. Информации о пострадавших пока не поступало.

Известно, что вертолет вылетел в 22:09 по местному времени (13:00 по московскому). Он перестал выходить на связь в 5:30 утра (20:30 вечера по московскому). Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были четыре человека.

Ранее сообщалось, что поиски вертолета Ка-27 на Камчатке решили отложить до утра. К ним планировалось привлечь авиацию.

23 сентября вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы Острая на Камчатке. Согласно информации различных источников, на борту находились до трех или пяти человек.

Напомним, 12 августа вертолет Ми-8, который принадлежал компании "Витязь-Аэро", совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из упавшего в воду вертолета сумели два члена экипажа и шесть пассажиров. Их спасли инспекторы Кроноцкого заповедника. Восемь человек погибли.

Происшествия,ФСБ,
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