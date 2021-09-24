Обломки вертолета Ка-27 обнаружили на Камчатке

Обломки вертолета Ка-27, который совершил жесткую посадку, были обнаружены на северном склоне горы Острая в Камчатском крае. Об этом сообщают «Известия».

Фото: Рамблер Рамблер

По данным издания, место катастрофы исследуют сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Пропавший борт принадлежал им. Информации о пострадавших пока не поступало.

Известно, что вертолет вылетел в 22:09 по местному времени (13:00 по московскому). Он перестал выходить на связь в 5:30 утра (20:30 вечера по московскому). Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были четыре человека.

Ранее сообщалось, что поиски вертолета Ка-27 на Камчатке решили отложить до утра. К ним планировалось привлечь авиацию.

23 сентября вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы Острая на Камчатке. Согласно информации различных источников, на борту находились до трех или пяти человек.