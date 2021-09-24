На Эльбрусе найдены 10 пропавших туристов, есть раненые

Спасатели нашли еще 10 пропавших туристов на Эльбрусе из группы в 19 человек, которая вызвало помощь во время начавшейся метели. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: Robert F. Bukaty/AP Robert F. Bukaty/AP

По данным РИА Новости, еще девять пропавших. Три человека погибли, двое находятся без сознания. У одного из туристов диагностирован перелом ноги. Продолжаются поиски двоих туристов Спасатели пытаются их спустить с высоты 5300 метров на 5000.