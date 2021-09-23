Задержан бывший вице-премьер Крыма

В Крыму задержали бывшего вице-премьера региона Евгения Кабанова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Фото: официальный портал Республики Крым/Anton_Volk официальный портал Республики Крым/Anton_Volk

Ранее в четверг, 23 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов своим указом освободил Кабанова от должности вице-премьера республики по собственному желанию.

После этого на рабочем месте бывшего замглавы правительства прошли обыски и выемка документов.

Обыски также проводились в кабинете бывшего министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, который ушел в отставку 22 сентября.