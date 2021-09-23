Задержан бывший вице-премьер Крыма

В Крыму задержали бывшего вице-премьера региона Евгения Кабанова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее в четверг, 23 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов своим указом освободил Кабанова от должности вице-премьера республики по собственному желанию.
После этого на рабочем месте бывшего замглавы правительства прошли обыски и выемка документов.
Обыски также проводились в кабинете бывшего министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, который ушел в отставку 22 сентября.
Евгений Кабанов занимал пост вице-премьера с ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.