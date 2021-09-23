Вертолет ФСБ пропал на Камчатке

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в диспетчерских службах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По предварительным данным, вертолет сел в районе горы Острая. На борту могут находиться до пяти человек. О судьбе экипажа пока ничего не известно. Как сообщает Baza, вертолет принадлежит ФСБ.