Вертолет ФСБ пропал на Камчатке

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в диспетчерских службах.
По предварительным данным, вертолет сел в районе горы Острая. На борту могут находиться до пяти человек. О судьбе экипажа пока ничего не известно. Как сообщает Baza, вертолет принадлежит ФСБ.
22 сентября в Хабаровском крае разбился самолет Ан-26. Он проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов. Примерно в 38 км от Хабаровска он исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. 23 сентября обломки самолета нашли в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Все шесть человек, находившихся на борту Ан-26, погибли.