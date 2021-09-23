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Вертолет ФСБ совершил жесткую посадку на Камчатке

Вероника Полынина
32 минуты назад

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в диспетчерских службах.

Вертолет ФСБ пропал на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, вертолет сел в районе горы Острая. На борту могут находиться до пяти человек. О судьбе экипажа пока ничего не известно. Как сообщает Baza, вертолет принадлежит ФСБ.

22 сентября в Хабаровском крае разбился самолет Ан-26. Он проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов. Примерно в 38 км от Хабаровска он исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. 23 сентября обломки самолета нашли в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Все шесть человек, находившихся на борту Ан-26, погибли.

Происшествия,ФСБ,Интерфакс,
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