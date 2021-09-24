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Обломки совершившего жесткую посадку на Камчатке вертолета Ка-27 обнаружили

Lenta.ruиещё 17
27 минут назад

Обломки вертолета Ка-27, совершившего жесткую посадку, обнаружили на северном склоне горы Острая Камчатского края. Об этом сообщает газета «Известия».

Обломки самолета ФСБ обнаружили на Камчатке
Фото:  MOD Russia / Twitter.com / Global Look Press MOD Russia / Twitter.com / Global Look Press

Отмечается, что на место катастрофы допущены только сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Telegram-канал Baza сообщил, что пропавший борт принадлежал ФСБ, он вылетел в 22:09 по местному времени (13:00 по московскому). Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что поиски вертолета Ка-27 на Камчатке решили отложить до утра.

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы Острая на Камчатке 23 сентября. Согласно различным источникам, на его борту находились до трех или пяти человек. По некоторым данным, вертолет совершал учебно-тренировочный полет.

Происшествия,ФСБ,
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