Обломки самолета ФСБ обнаружили на Камчатке

Обломки вертолета Ка-27, совершившего жесткую посадку, обнаружили на северном склоне горы Острая Камчатского края. Об этом сообщает газета «Известия».

Фото: MOD Russia / Twitter.com / Global Look Press MOD Russia / Twitter.com / Global Look Press

Отмечается, что на место катастрофы допущены только сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Telegram-канал Baza сообщил, что пропавший борт принадлежал ФСБ, он вылетел в 22:09 по местному времени (13:00 по московскому). Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что поиски вертолета Ка-27 на Камчатке решили отложить до утра.