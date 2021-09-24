Актриса получила 10 суток за пародию на генерала МВД

В Уссурийске на 10 суток арестовали актрису Ларису Кривоносову, которая пародировала в интернет-сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина официального представителя МВД Ирину Волк. Об этом сообщает VL.ru.

Фото: Youtube Youtube

Помимо 10 суток ареста, Кривоносовой назначили 1000 рублей штрафа за ношение формы сотрудника полиции, в которой та играла «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф».

Ранее сообщалось, что пришедшего на работу в шортах участкового из Смоленской области решили уволить.

В интернете было опубликовано видео, на котором участковый стоит в шортах, форменной куртке и шапке-ушанке. На вопрос о его внешнем виде полицейский отвечает неприличным жестом.

По факту нарушения пройдет служебная проверка, сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает агентство.