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Пародировавшую представителя МВД Ирину Волк актрису арестовали на 10 суток

Газета.Ru
34 минуты назад

В Уссурийске на 10 суток арестовали актрису Ларису Кривоносову, которая пародировала в интернет-сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина официального представителя МВД Ирину Волк. Об этом сообщает VL.ru.

Актриса получила 10 суток за пародию на генерала МВД
Фото: YoutubeYoutube

Помимо 10 суток ареста, Кривоносовой назначили 1000 рублей штрафа за ношение формы сотрудника полиции, в которой та играла «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф».

Ранее сообщалось, что пришедшего на работу в шортах участкового из Смоленской области решили уволить.

В интернете было опубликовано видео, на котором участковый стоит в шортах, форменной куртке и шапке-ушанке. На вопрос о его внешнем виде полицейский отвечает неприличным жестом.

По факту нарушения пройдет служебная проверка, сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает агентство.

Также в региональном управлении МВД добавили, что с личным составом подразделения проведут дополнительные занятия по правилам ношения формы, напомнят содержание Кодекса этики и правила служебного поведения сотрудников полиции.

Происшествия,Ирина Волк,МВД,
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