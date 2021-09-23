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Россиянин избил врача за осмотр женщины в хиджабе

Вероника Полынина
43 минуты назад

В Нижневартовске мусульманин избил врача-дерматолога, который осматривал его жену. Видео, снятое камерой наблюдения в кабинете поликлиники, опубликовал телеграм-канал Mash.

Женщина в хиджабе пришла на осмотр дерматолога и провела в кабинете несколько минут, прежде чем туда ворвался ее разъяренный муж и начал избивать медицинского работника.

Сотрудники медучреждения вызвали полицию, наряд прибыл через пять минут, и лишь тогда агрессивного супруга пациентки удалось успокоить.

Врач получил множественные ушибы и травмы, ему вызвали скорую помощь.

Запись осмотра женщины оценил юрист. По его словам, все действия дерматолога были корректными.

Ранее в четверг, как сообщает «Интерфакс», пациент больницы в Уфе избил врачей во время оказания ему помощи. 35-летний мужчина был доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «отравление неустановленным веществом». Там он неожиданно напал с ругательствами на врача-токсиколога и сломал ей руку, а затем избил врача-реаниматолога, который попытался помочь коллеге. После этого буйный пациент сбежал из больницы.

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