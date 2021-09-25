Глава пермского СК совершал попытку суицида в прошлом году

Покончивший с собой глава пермского управления Следственного комитета России (СКР) полковник Сергей Сарапульцев совершал попытку суицида в прошлом году. Детали самоубийства офицера раскрыл «Коммерсантъ».

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю СУ СК РФ по Пермскому краю

«Пожил достаточно»

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По информации издания, 23 сентября Сарапульцев уехал домой после совещания в региональном подразделении СКР, где обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. Офицер пообещал подчиненным вернуться после обеда, однако на рабочем месте он так и не появился, в этот же день супруга нашла его повешенным в их доме в Перми.

Перед смертью полковник оставил прощальную записку, в которой попросил помиловать его и простить за грехи «вольные и невольные».

«Коммерсантъ» также выяснил, что первую попытку суицида начальник СУ СКР хотел предпринять в прошлом году, оставив записку похожего содержания. При этом о проблемах на службе у офицера известно не было.

«Намекнули, чтобы готовился к увольнению»

Ранее стало известно, что покончившему с собой полковнику Сарапульцеву, главе управления Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, грозила доследственная проверка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информированные источники.

По их данным, председатель СКР Александр Бастрыкин обещал снять полковника с должности и провести в отношении него проверку по признакам халатности с последующим возбуждением дела.

Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения.

Руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой, Ксения Макарова, которая была хорошо знакома с покойным рассказала «Московскому комсомольцу», что следователи приехали в Пермский университет после стрельбы в 12 дня, а уехали в 10 вечера следующего дня.

«Люди работали в режиме нон-стоп. А потом состоялось то самое совещание с Бастрыкиным», — сообщила она.

Трагедия в альма-матер

По мнению коллег, полковник Сарапульцев тяжело переживал массовое убийство в Пермском университете, который сам оканчивал в 1989 году, получив юридическое образование.

Утром 20 сентября стало известно, что 18-летний студент Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров, вооружившись дробовиком 12-го калибра, пришел в свой вуз и открыл стрельбу. В результате нападения погибли шесть человек, более сорока пострадали.

Накануне расправы стрелок написал пост в одной из соцсетей, где рассказал, что им движет ненависть к людям, а идею массового убийства он вынашивал несколько лет. При себе у Бекмансурова было более сотни патронов.