Ирландца изнасиловали в Петербурге

В Петербурге произошло изнасилование 22-летнего гражданина Ирландии, сообщил источник в силовых структурах города.
«В среду ночью был направлен в больницу 22-летний гражданин Ирландии с признаками изнасилования. Мужчина заявил, что неизвестные изнасиловали его на Думской улице в центре Петербурга», – сообщил собеседник РИА «Новости».
Ирландский турист захотел прогуляться по «известной своими увеселительными заведениями улице», где познакомился с компанией, которая напоила его и надругалась над ним, пишет «Фонтанка».
Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и избиении пожилой женщины, из-за чего она скончалась в больнице.