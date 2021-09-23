В Москве курьер протаранил коляску с ребенком. Инцидент на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой попал в объектив камеры видеорегистратора, запись опубликована в Telegram-канале «Бушующий мир».
На кадрах видно, как женщина с коляской пересекает на пешеходном переходе проезжую часть, и возле светофора в нее на полном ходу врезается доставщик еды на велосипеде. При столкновении коляска с малышом перевернулась, а шокированная женщина тут же кинулась на виновника аварии и несколько раз его ударила.
Ранее сообщалось, что в конце августа курьер на электровелосипеде сбил девушку на пешеходном переходе в центре Москвы. Оба участника ДТП были госпитализированы.