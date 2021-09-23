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Курьер протаранил коляску с ребенком в Москве и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве курьер протаранил коляску с ребенком. Инцидент на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой попал в объектив камеры видеорегистратора, запись опубликована в Telegram-канале «Бушующий мир».

На кадрах видно, как женщина с коляской пересекает на пешеходном переходе проезжую часть, и возле светофора в нее на полном ходу врезается доставщик еды на велосипеде. При столкновении коляска с малышом перевернулась, а шокированная женщина тут же кинулась на виновника аварии и несколько раз его ударила.

Ранее сообщалось, что в конце августа курьер на электровелосипеде сбил девушку на пешеходном переходе в центре Москвы. Оба участника ДТП были госпитализированы.

Полицейские занялись сексом в машине и проигнорировали вызов

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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