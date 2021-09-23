МВД России сняло видео с предупреждением доверчивых граждан о мошенниках. Ролик опубликован на официальной странице ведомства в Twitter .

На срежиссированных кадрах девушка, не задумавшись, передает данные своей банковской карточки, заказывая карету, и лишается крупной суммы денег. Они поступают на счет дамы-злоумышленницы, которая радуется своей добыче: «Оу ес! Пошли денежки».