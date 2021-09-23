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Российского студента задержали со страйкбольным оружием

Lenta.ruиещё 2
23 сентября 2021

В здание многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета студент попытался пронести на занятия страйкбольное оружие. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Российского студента задержали со страйкбольным оружием
Фото:  Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

О студенте с оружием в чехле сообщил охранник, позвонив в полицию. «Сотрудником охраны чехол с содержимым был изъят, а студента задержали. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации, студент колледжа договорился со своим сокурсником о ремонте сломанного ружья, которое принес в чехле. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инцидент произошел через несколько дней после стрельбы в Пермском государственном университете. Предварительно, стрельбу утром 20 сентября устроил 18-летний учащийся вуза. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета. 6 человек погибло, еще 43 пострадало.

Происшествия,Стрельба в колледже,
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