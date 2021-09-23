Российского студента задержали со страйкбольным оружием

В здание многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета студент попытался пронести на занятия страйкбольное оружие. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

О студенте с оружием в чехле сообщил охранник, позвонив в полицию. «Сотрудником охраны чехол с содержимым был изъят, а студента задержали. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации, студент колледжа договорился со своим сокурсником о ремонте сломанного ружья, которое принес в чехле. Обстоятельства произошедшего выясняются.