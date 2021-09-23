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Задержание африканских футбольных мошенников в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин
32 минуты назад

В Санкт-Петербурге задержали выходцев из Африки, которые обманули итальянский футбольный клуб. Кадры с оперативного мероприятия публикует МВД России. Как сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк, подозреваемые использовали схему с международным трансфером игрока из датского клуба. Они изготовили поддельный паспорт и открыли счет в банке, куда европейский клуб перечислил 800 тысяч евро за мнимый трансфер.

Злоумышленники были задержаны, один из них пытался спрятаться от силовиков, рискуя собственной жизнью. Он вылез с балкона квартиры на 17-м этаже и повис, ухватившись за него руками. Правоохранителям пришлось спасать нерадивого афериста.

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