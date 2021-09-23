В Санкт-Петербурге задержали выходцев из Африки, которые обманули итальянский футбольный клуб. Кадры с оперативного мероприятия публикует МВД России. Как сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк, подозреваемые использовали схему с международным трансфером игрока из датского клуба. Они изготовили поддельный паспорт и открыли счет в банке, куда европейский клуб перечислил 800 тысяч евро за мнимый трансфер.