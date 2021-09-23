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Занимающиеся сексом в машине полицейские проигнорировали вызов о краже

ЧП Столица
40 минут назад

В Великобритании раскрыли роман сержанта полиции Молли Эдвардс (Molly Edwards) и ее коллеги-любовника Ричарда Пэтона (Richard Paton) после того, как они проигнорировали два служебных вызова, сообщает The Sun. Вместо того чтобы исполнять свои обязанности, напарники занимались сексом в служебном автомобиле.

Полицейские занялись сексом в машине и проигнорировали вызов
Фото: ReutersReuters

Оба офицера состоят в браке с другими людьми, у обоих есть дети. Дисциплинарная комиссия выяснила, что сначала они проигнорировали вызов в больницу, чтобы помочь двум жертвам серьезного нападения возле ночного клуба, а спустя чуть больше получаса — запрос по радио о помощи при ограблении магазина. Во время вызова о краже по рации были слышны стоны Пэтона. После изучения записи с прослушки в их машине стало понятно, что пара в это время занималась сексом. Оба офицера уволились из полиции.

Ранее пару уже обвиняли в подобном проступке в 2019 году, однако они оба отрицают, что тогда у них был половой акт. Эдвардс заверила, что сексуальные эпизоды происходили только в течение тех двух дней, когда их автомобиль прослушивали.Ранее девушка из Австралии нашла способ отомстить бывшей лучшей подруге с помощью украшения за сексуальную связь со своим молодым человеком. Она попросила изготовить ко дню рождения подруги золотистую подвеску с гравировкой «Валентина, можешь забрать мои объедки».

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