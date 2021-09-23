СБУ заявила о похищении ребенка полтавского депутата

«Сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение. Злоумышленников остановили «на горячем» – после похищения ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета. По оперативным данным, организатором «схемы» является мужчина, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью», – сообщается на сайте СБУ.