СБУ заявила о похищении ребенка полтавского депутата

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, которые похитили ребенка депутата Полтавского областного совета и требовали за него выкуп в размере почти 500 тыс. долларов, сообщила пресс-служба ведомства.
«Сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение. Злоумышленников остановили «на горячем» – после похищения ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета. По оперативным данным, организатором «схемы» является мужчина, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью», – сообщается на сайте СБУ.
По данным ведомства, мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тыс. долларов. Выкуп за дочь депутата составил 470 тыс. долларов США. Указанные средства должны были быть перечислены на электронный кошелек биткойнами.
«Злоумышленникам, при содействии дополнительно привлеченных лиц, удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка», – сообщили в СБУ.
Правоохранители подозревают задержанных в «вымогательстве» и «незаконном лишении свободы или похищении человека», им грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемым уже избрали меры пресечения.
Ранее Служба безопасности Украины задержала украинца, захватившего судно в Индийском океане и требовавшего выкуп 100 тыс. долларов за его освобождение, гражданину предъявлено обвинение в пиратстве.