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Спасатели добрались до места падения Ан-26 под Хабаровском. Видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

Спасатели добрались до места падения самолета Ан-26 под Хабаровском. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер», – написал в своем Telegram-канале глава региона.

Напомним, самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября, когда осуществлял технический полет для проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории края. На его борту находились шесть человек.

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