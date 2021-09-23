Фанаты футбольных клубов «Марсель» и «Анже» устроили массовую драку на поле после матча седьмого тура чемпионата Франции.
После того, как прозвучал финальный свисток, болельщики марсельцев прорвались на поле и устроили потасовку с фанатами «Анже». Сообщается, что было повреждено оборудование стадиона.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за провокаций хозяев поля. Об этом заявил директор «Марселя» по связям с общественностью Жак Кардоза.
«Все началось с трибуны «Анже», откуда бросали петарды. Это глупо с обеих сторон, вам не нужно отвечать, когда вас провоцируют, и никто не должен провоцировать. Я не хочу никого обвинять», — заявил Кардоза.
Сама игра завершилась со счетом 0:0.