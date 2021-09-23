Африканских футбольных мошенников задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны мужчины, которые могут быть причастны к крупному мошенничеству в отношении европейского футбольного клуба. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным Управлением ФСБ России по подозрению в крупном мошенничестве задержаны четверо выходцев из Западной Африки. Среди них гражданин Российской Федерации - уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо) и трое граждан Федеративной Республики Нигерия», - рассказала она.

По словам Волк, правоохранительные органы предварительно установили, что злоумышленники разработали и реализовали криминальную схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского клуба. Преступники по своим каналам получили сведения, что спортсменом интересуется популярная итальянская команда, после чего они обратились к своему знакомому, нелегально проживавшему на территории РФ, который изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя.

«Предъявив его в одном из банков Санкт-Петербурга, сообщники открыли счет. Затем указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне. В результате этой махинации денежные средства итальянского клуба в размере 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера футболиста, поступили в распоряжение злоумышленников и были похищены ими», - раскрыла подробности преступной схемы официальный представитель МВД РФ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции быстро установили местонахождение подозреваемых. В момент задержания один из них предпринял попытку спрятаться с внешней стороны балкона 17-го этажа дома в городе Мурино Ленобласти, что едва не привело к его гибели. Полицейские, однако, в последний момент сумели удержать мужчину, после чего затащили его обратно в квартиру.

Во время обысков у задержанных были изъяты миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы, а также электронные носители информации и иные предметы, которые будут использоваться в качестве доказательств в рамках расследования уголовного дела.