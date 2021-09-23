Полицейского и его подругу обнаружили мертвыми в Подмосковье

Трупы полицейского и его возлюбленной обнаружили в подмосковном Красногорске. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По предварительным данным, мужчина и женщина скончались от передозировки наркотическими веществами. Уточняется, что 24-летний сержант служил во втором полку столичной полиции — его работа заключалась в том, чтобы отвечать за порядок на массовых мероприятиях.

Тела силовика и его девушки нашли на съемной квартире, которую мужчина арендовал специально для встречи с возлюбленной. Рядом с ними лежал сверток с белым порошком.