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Полицейского и его возлюбленную обнаружили мертвыми в Подмосковье

Мослентаиещё 1
29 минут назад

Трупы полицейского и его возлюбленной обнаружили в подмосковном Красногорске. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Полицейского и его подругу обнаружили мертвыми в Подмосковье
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.comKonstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По предварительным данным, мужчина и женщина скончались от передозировки наркотическими веществами. Уточняется, что 24-летний сержант служил во втором полку столичной полиции — его работа заключалась в том, чтобы отвечать за порядок на массовых мероприятиях.

Тела силовика и его девушки нашли на съемной квартире, которую мужчина арендовал специально для встречи с возлюбленной. Рядом с ними лежал сверток с белым порошком.

Ранее бывшего полковника МВД обнаружили мертвым в квартире в центре Москвы. По предварительным данным, высокопоставленный отставник покончил с собой.

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